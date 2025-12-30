Афиша новогодних мероприятий в Сургуте

1 января

Новогодняя ночь в «Компромате»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 02:00.

На новой концертной площадке Сургута состоится новогодняя ночь, где гостей будут ждать музыкальные выступления инди-рок группы GEDATERA, певицы SOFI LOUREN, музыканта КАБАНА, а также веселая театральная программа от объединения E2.БАЛАГАН.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 500 рублей, в день мероприятия ‒ 750 рублей. 18+

2 января

Спектакль-концерт «Снежная королева»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16. Время: 12:30.

Дети и их родители могут насладиться новогодним спектаклем, который погрузит их в настоящую зимнюю сказку. Знакомая многим «Снежная королева» расскажет о дружбе, смелости и добром сердце. После спектакля гостей мероприятия ждет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: детский – 1 500 рублей, взрослый – 500 рублей. 0+

Детская программа «Конёк-Горбунок»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, концертно-театральный зал. Время: 10:00, 12:30 и 15:00.

На сцене «Камертона» продолжают показывать увлекательное театральное представление по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Актеры воплотятся в любимых героев и подарят зрителям настоящую новогоднюю сказку. Также для гостей программы подготовили интерактивные игры и загадки.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: от 400 рублей. 6+

3 января

Выставка «Новый год. 2026. Рождественская история»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: с 10:00 до 17:30.

В Сургуте открывается выставка, посвященная новогодним символам и традициям разных эпох. В экспозиции представлены новогодние игрушки, открытки и детские книги начиная с эпохи купеческого Сургута и до советского периода.

Телефон для справок: 24-44-72. Цена билета: от 50 рублей. 0+

Новогодняя программа «Тайна часов: путешествие в Новый год»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Детей приглашают на новогоднюю программу, в которую входят: увлекательные интерактивы, танцы под любимые хиты, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодние подарки, а также дискотека. Мероприятие рекомендовано для детей от пяти до девяти лет.

Телефон для записи: 60-58-60, 24-37-21. Цена билета: детский ‒ 1 500 рублей, взрослый ‒ 500 рублей. 6+

Мастер-класс «Снеговичок»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Юные и взрослые горожане смогут нарисовать новогоднюю открытку пастелью. Для поделки также будут использоваться природные материалы и элементы декора.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 300 рублей, взрослый – 450 рублей, семейный – 525 рублей. 6+

Иллюзионное шоу Александра Плотникова «10 лет в шляпе»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Для жителей и гостей Сургута выступит профессиональный иллюзионист Александр Плотников. Его номера удивляют точностью, ловкостью и неожиданными эффектами, которые каждый раз заставляют зрителей гадать: как это возможно? Зрители погрузятся в увлекательное путешествие в мир фокусов и фантазии.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 1 200 рублей. 6+

4 января

Новогоднее мероприятие «Бал на носу» с показом спектакля «Кот в сапогах»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 12:00, 14:00 и 16:00.

Юных горожан и их родителей приглашают на новогоднее представление, где они увидят добрую Золушку, сказочную Тыкву, символа наступающего года ‒ веселого Коня, а также Деда Мороза и его внучку Снегурочку. После представления гостям покажут спектакль «Кот в сапогах».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 800 рублей. 0+

Мастер-класс «Зимние узоры»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

На творческом мастер-классе в музее сургутяне создадут новогоднюю подвеску из фетра в виде рукавички. Такую поделку можно повесить на елку или подарить близким и друзьям.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

5 января

Киновечер в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В этот вечер в Невесомости пройдет вечер просмотра первой части фильма «Один дома». Гостей встречи также ждет тематический мастер-класс, попкорн, атмосфера праздника, просмотр кино и интерактивные приколы.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 6+

6 января

Просмотр фильма «Ночь перед Рождеством» в «Компромате»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:30.

Концертная площадка «Компромат» приглашает меломанов и киноманов провести таинственный канун Рождества за просмотром отечественного фильма «Ночь перед Рождеством» в живом музыкальном сопровождении сургутского дуэта «Очки здоровья».

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 200 рублей, в день мероприятия ‒ 350 рублей. 6+

7 января

Мюзикл «Маленькая портниха»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 12:00 и 15:00.

На сцене сургутского театра покажут первую в России постановку по мотивам сказки Элинор Фарджон «Маленькая портниха». Это история юном короле Максимилиане, которому грозит потеря трона из-за проклятия колдуна Карачуна. Спасти королевство можно лишь одним способом – королю нужно жениться, но он мечтает вовсе не об этом. Перед спектаклем зрителей ждет интерактивная развлекательная программа.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Вечер «Тяжелое рождество: Sweet Gift + Oneas»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:30.

В «Компромате» в этот вечер будет очень громко и энергично: для горожан выступят группы SWEET GIFT и ONEAS.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

8 января

Мастер-класс «Крафтовая игрушка»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

На творческом мастер-классе дети и их родители изготовят своими руками новогоднюю игрушку для елки в смешанной технике. Мероприятие рекомендовано для участников старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 300 рублей, взрослый – 450 рублей. 6+

9 января

Мастер-класс «Лисий хоровод»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В этот день в музее Сургута пройдет знакомство гостей мероприятия с выставкой «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство». После этого каждый сможет попробовать себя в роли художника и расписать декоративную маску акрилом.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

10 января

Мастер-класс «Вместе веселей»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 12:00.

В конце праздничных выходные жителей и гостей Сургута приглашают провести время с пользой на творческом занятии, где каждый участник сделает декоративную композицию акрилом. Мероприятие рекомендовано для участников старше десяти лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 400 рублей, взрослый – 600 рублей. 6+

Спектакль «Со вкусом карри и любви»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 17:00 и 20:00.

Гости и жители города могут увидеть необычный и увлекательный спектакль, где главный герой ‒ индийский парень Бхарат. Он вырос без отца и влюбился в Пуниту, дочь мэра города Капуртхала. Но ее отец готов выдать дочь замуж только за богатого и знатного человека. Несмотря на это, Пунита отвечает Бхарату взаимностью, и молодые решают бороться за свое счастье. Все события на сцене сопровождаются известными российскими и зарубежными мелодиями, а также индийской национальной музыкой.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 1 000 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

11 января

Мастер-класс «Старый Новый год»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 12:00.

Еще один интересный мастер-класс подготовили для местных жителей ‒ им предстоит создать декоративную композицию в смешанной технике, на которой будет изображена новогодняя красавица ‒ нарядная елка. Мероприятие рекомендовано для участников старше 14 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 600 рублей, взрослый – 900 рублей. 6+

