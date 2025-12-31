В Сургуте построены три из пяти концессионных спортивных объектов

В Сургуте завершили строительство трех спортивных объектов, возведенных в рамках концессионных соглашений. В микрорайоне 30А построили спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств, в микрорайоне «Хоззона» — спорткомплекс с универсальным игровым залом, пишет администрация города.

Заместитель главы Сургута Артем Кириленко сообщил, что в городе заключили концессионные соглашения на строительство пяти спортивных объектов. По его словам, первое такое соглашение реализовали в сентябре: в микрорайоне «А» открылся спортивный комплекс с универсальным игровым залом. В конце декабря ввели в эксплуатацию два объекта в микрорайоне 30А. Еще один спорткомплекс построили в микрорайоне «Хоззона», сейчас готовится документация для его ввода в эксплуатацию. Также Кириленко отметил, что летом 2026 года в этом же микрорайоне ожидается сдача спорткомплекса с искусственным льдом.

«Подчеркну, что за последние годы значительно вырос интерес к спорту среди сургутян. Спортивные школы заинтересованы в увеличении мест для занятий. Численность населения в Сургуте растет очень высокими темпами. Уверен, что данные спортивные сооружения станут важной частью городской спортивной инфраструктуры, предоставив жителям города всех возрастов новые возможности для занятий спортом», – обозначил Артем Кириленко.

Открытие спорткомплексов в микрорайоне 30А запланировано на начало года. Там будут проходить тренировки и соревнования муниципального и регионального уровней по волейболу, баскетболу, футболу, а также различным видам единоборств. Пропускная способность спорткомплекса с универсальным игровым залом заявлена на уровне 90 человек в час, дворца боевых искусств — 65 человек.

Также в сообщении отмечается, что спортивный комплекс «Старт», открытый в сентябре в микрорайоне «А», стал центром притяжения для любителей здорового образа жизни. В нем оборудованы гимнастический зал, универсальный игровой зал и зал единоборств. Тренировки там проводят, в том числе для учеников школы №12, расположенной рядом.