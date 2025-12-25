Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

27 декабря

Спектакль-концерт «Снежная королева»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16. Время: 09:00.

Для детей и их родителей подготовили новогодний спектакль, который погрузит их в настоящую зимнюю сказку. Знакомая многим «Снежная королева» расскажет о дружбе, смелости и добром сердце. После спектакля гостей мероприятия ждет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: детский – 1 500 рублей, взрослый – 500 рублей. 0+

Детская программа «Конёк-Горбунок»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, концертно-театральный зал. Время: 10:00, 12:30 и 15:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на увлекательное театральное представление по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Актеры воплотятся в любимых героев и подарят зрителям настоящую новогоднюю сказку. Также для гостей программы подготовили интерактивные игры и загадки.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: от 400 рублей. 6+

Мастер-класс «Волшебный праздник»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на творческий мастер-класс по созданию елочной игрушки. Поделка будет выполнена из джута.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Мюзикл «Маленькая портниха»

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 15:00.

На сцене сургутского театра покажут первую в России постановку по мотивам сказки Элинор Фарджон «Маленькая портниха». Это история юном короле Максимилиане, которому грозит потеря трона из-за проклятия колдуна Карачуна. Спасти королевство можно лишь одним способом – королю нужно жениться, но он мечтает вовсе не об этом. Перед спектаклем зрителей ждет интерактивная развлекательная программа.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Елка на Купеческой»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на костюмированный праздник, который погрузит всех в атмосферу новогодней сказки «Щелкунчик». Вместе со сказочными героями гости мероприятия поучаствуют в мастер-классе по созданию «сырной» короны и волшебной елочной игрушки.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер-класс «Двенадцать месяцев»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Юные и взрослые горожане могут сделать своими руками календарь на 2026 год с символом года – лошадью. Поделка будет выполнена в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Рождественский квартирник

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В «Невесомости» состоится рождественский квартирник от команды YOUTHSURGUT. В этот вечер сургутяне услышат мелодичные и уютные музыкальные номера от городских исполнителей, а также поучаствуют в тематическом мастер-классе, который пройдет перед основной программой. Дресс-код мероприятия – стиль нулевых.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Вход свободный. 16+

