Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wd5YBCchebSVFtgV2u8MKqpos943drpX3XFsdUxWv3GjppeN32O1PuXqan/YSoCiPdAHtX+521NW+dKvRRTvAHuBRs7Pyxkr5iU3G4N7TDzuHu7sg4cpmAKv/ICfZyMo"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wd5YBCchebSVFtgV2u8MKqpos943drpX3XFsdUxWv3GjppeN32O1PuXqan/YSoCiPdAHtX+521NW+dKvRRTvAHuBRs7Pyxkr5iU3G4N7TDzuHu7sg4cpmAKv/ICfZyMo"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=4rudiD9fvY3WeRVSY1DYxTCnBgtZjqJRfttolPKfp33okNg+/1c+WmBarkEoxQZvP3lMUI6/A2irDK90zGvgrtuD8/iiNluJtnk72VXuhcwViT2Gh3JLyrvr89IlQW+K"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=4rudiD9fvY3WeRVSY1DYxTCnBgtZjqJRfttolPKfp33okNg+/1c+WmBarkEoxQZvP3lMUI6/A2irDK90zGvgrtuD8/iiNluJtnk72VXuhcwViT2Gh3JLyrvr89IlQW+K"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=4rudiD9fvY3WeRVSY1DYxTCnBgtZjqJRfttolPKfp33okNg+/1c+WmBarkEoxQZvP3lMUI6/A2irDK90zGvgrtuD8/iiNluJtnk72VXuhcwViT2Gh3JLyrvr89IlQW+K"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=4rudiD9fvY3WeRVSY1DYxTCnBgtZjqJRfttolPKfp33okNg+/1c+WmBarkEoxQZvP3lMUI6/A2irDK90zGvgrtuD8/iiNluJtnk72VXuhcwViT2Gh3JLyrvr89IlQW+K"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wd5YBCchebSVFtgV2u8MKqpos943drpX3XFsdUxWv3GjppeN32O1PuXqan/YSoCiPdAHtX+521NW+dKvRRTvAHuBRs7Pyxkr5iU3G4N7TDzuHu7sg4cpmAKv/ICfZyMo"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wd5YBCchebSVFtgV2u8MKqpos943drpX3XFsdUxWv3GjppeN32O1PuXqan/YSoCiPdAHtX+521NW+dKvRRTvAHuBRs7Pyxkr5iU3G4N7TDzuHu7sg4cpmAKv/ICfZyMo"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,4368   EUR  92,4742  

Новости

Больше новостей
Вы удовлетворены медицинским обслуживанием в Югре?
Комментировать
0
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 декабря? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 декабря? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

27 декабря

Спектакль-концерт «Снежная королева»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16. Время: 09:00.

Для детей и их родителей подготовили новогодний спектакль, который погрузит их в настоящую зимнюю сказку. Знакомая многим «Снежная королева» расскажет о дружбе, смелости и добром сердце. После спектакля гостей мероприятия ждет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: детский – 1 500 рублей, взрослый – 500 рублей. 0+

Детская программа «Конёк-Горбунок»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, концертно-театральный зал. Время: 10:00, 12:30 и 15:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на увлекательное театральное представление по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Актеры воплотятся в любимых героев и подарят зрителям настоящую новогоднюю сказку. Также для гостей программы подготовили интерактивные игры и загадки.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: от 400 рублей. 6+

Мастер-класс «Волшебный праздник»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на творческий мастер-класс по созданию елочной игрушки. Поделка будет выполнена из джута.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Мюзикл «Маленькая портниха»

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 15:00.

На сцене сургутского театра покажут первую в России постановку по мотивам сказки Элинор Фарджон «Маленькая портниха». Это история юном короле Максимилиане, которому грозит потеря трона из-за проклятия колдуна Карачуна. Спасти королевство можно лишь одним способом – королю нужно жениться, но он мечтает вовсе не об этом. Перед спектаклем зрителей ждет интерактивная развлекательная программа.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Елка на Купеческой»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на костюмированный праздник, который погрузит всех в атмосферу новогодней сказки «Щелкунчик». Вместе со сказочными героями гости мероприятия поучаствуют в мастер-классе по созданию «сырной» короны и волшебной елочной игрушки.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер-класс «Двенадцать месяцев»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Юные и взрослые горожане могут сделать своими руками календарь на 2026 год с символом года – лошадью. Поделка будет выполнена в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Рождественский квартирник

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В «Невесомости» состоится рождественский квартирник от команды YOUTHSURGUT. В этот вечер сургутяне услышат мелодичные и уютные музыкальные номера от городских исполнителей, а также поучаствуют в тематическом мастер-классе, который пройдет перед основной программой. Дресс-код мероприятия – стиль нулевых.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Вход свободный. 16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:40, просмотров: 199, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В 2025 году жители региона оставили более 2200 голосов в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» 533
  2. Зима без травм: тюменские врачи напоминают правила безопасности 529
  3. ​В Тюменской области создают рабочие места для социально уязвимых граждан 493
  4. ​ИИ-помощник и операторы тюменского ЦТО обработали за год более 1,3 млн звонков 460
  5. ​​Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры 385
  6. Новый спорткомплекс и дворец боевых искусств в Сургуте готовы к открытию 385
  7. В Сургуте силовики задержали мигранта, который приставал к горожанке. Ему грозит срок и депортация 354
  8. ​Актировка: 1-11 класс второй смены 312
  9. По итогам года Югра оказалась на 14 месте в России по уровню предлагаемых в вакансиях зарплат 299
  10. ​У 11-летней сургутянки после ОРВИ выявили сахарный диабет 279
  1. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 3511
  2. ​Конец «эффекта Долиной» или новый этап: что изменил Верховный суд и почему это важно для всех, кто покупает жилье 1939
  3. В Сургуте при лобовом столкновении двух легковушек погиб человек 1887
  4. ​Без души, но в чартах 1777
  5. Прокурор Сургута Марат Тубеев поехал в «Кедровый-16» после жалоб жителей на длительное отключение электричества. Свет вернули 1700
  6. ​Актировка: 1-11 класс второй смены 1667
  7. Детский ансамбль из Сургута стал триумфатором международного конкурса в Великом Устюге 1482
  8. ​Бюджет на 2026 год и ключевые решения: как прошло итоговое заседание Думы Сургута 1466
  9. ​Прокуратура проверит школьную столовую в Сургуте после жалоб родителей 1337
  10. ​Депутат Алексей Кучин назвал рост высотной застройки реальностью для Сургута 1322
  1. ​Детям сюда нельзя 7854
  2. ​Парламентский рост 7586
  3. Школы Сургута уходят на карантин 5009
  4. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 4901
  5. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 3511
  6. ​Ради листа бумаги 3382
  7. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 3021
  8. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 2999
  9. ​В 2026 году в Сургуте появится автобус №17 2903
  10. ​Мошенники в России используют дедлайн по уплате налогов для обмана граждан. В ИФНС Сургута просят никому не передавать коды 2877

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика