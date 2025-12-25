В Сургуте на мигранта завели уголовное дело о сексуальных домогательствах

В Сургуте по факту сексуальных домогательств к посетительнице магазина возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего иностранного гражданина. Мужчина работал в одном из торговых объектов города, его задержали и по решению суда поместили под стражу, пишет stribuna.ru.

Как сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО–Югре, поводом для проверки стала публикация в социальных сетях о противоправных действиях в отношении местной жительницы. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

В следственном комитете отмечают, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Помимо возможного уголовного наказания, в случае признания вины судом иностранный гражданин может быть выдворен с территории России.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе за год число депортаций мигрантов выросло примерно на 50%.