​Сургутские школы стали лидерами Югры по новому знаку качества Рособрнадзора

Четырнадцать образовательных учреждений Югры получили новый почётный знак Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, при этом значительная часть наград пришлась на Сургут. Знак вручается впервые и присуждается в двух номинациях: «Высокая культура оценивания» и «Высокие образовательные результаты».

Сургут сразу вошёл в число флагманов региональной системы образования. В номинации «Высокая культура оценивания» отмечены лицей №1, гимназия «Лаборатория Салахова» и гимназия №2. Эти учреждения признаны одними из лучших с точки зрения объективности и прозрачности оценки знаний, использования современных подходов к контролю успеваемости и формированию культуры честного отношения к результатам обучения.

В номинации «Высокие образовательные результаты» почётный знак получили ещё два сургутских учреждения — Естественно-научный лицей и средняя школа № 10 с углублённым изучением отдельных предметов. Награда подтверждает стабильные высокие показатели выпускников, успешное участие школьников в олимпиадах, конкурсах и экзаменационных кампаниях, а также качество образовательных программ и работы педагогических коллективов.

Право размещать знак качества на официальных сайтах означает, что сургутские школы вошли в число образцовых по версии Рособрнадзора и демонстрируют лучшие практики в организации учебного процесса и оценивании знаний. Для города это дополнительное подтверждение высокой планки, которую местная система образования удерживает на протяжении последних лет.

В целом по Югре в номинации «Высокая культура оценивания» также отмечены школы Нижневартовска, Лангепаса, Урая, Нефтеюганска, Белоярского и Березовского районов, а также Фёдоровская средняя школа № 5 Сургутского района. Однако именно Сургут стал единственным муниципалитетом, чьи образовательные учреждения представлены сразу в обеих номинациях, что подчёркивает статус города как одного из центров качественного школьного образования в регионе.