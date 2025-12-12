В первом полугодии депутаты Сургута рассмотрят бюджет, соцполитику, инфраструктуру и вернутся к теме безопасности в школах

Депутаты Думы Сургута обсудили проект плана работы представительного органа на первые шесть месяцев 2026 года. Документ определяет, какие вопросы станут ключевыми в работе городского парламента в период с февраля по июнь.

Среди тем, которые предварительно включены в повестку, – корректировка бюджета, отчеты администрации, вопросы социальной политики, ремонт школ и спортивных объектов, развитие инфраструктуры, строительство нового межмуниципального полигона и рекультивация полигона ТБО СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа», а также благоустройство территорий, в том числе будущего сквера Энергетиков.

Кроме того, в апреле депутаты вновь вернуться к теме усовершенствования система охраны в школах. Напоминаем, что сейчас безопасность обеспечивают ЧОПы, но у народных избранников к ним масса претензий. Так, на одном из заседаний комитета по социальной политике Думы депутаты выступили с инициативой: вместо охранников на входах установить камеры с распознаванием лиц и автоматические турникеты. Они предложили выбрать одну школу для эксперимента, просчитать стоимость автоматизации и сравнить ее с затратами на услуги ЧОПов.

Подробнее ознакомиться с планом работы на первое полугодие можно на сайте Думы города.

Окончательное решение по плану будет принято 19 декабря – на 41-м заседании, которое станет завершающим в этом году.