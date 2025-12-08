Сургут возглавил национальный рейтинг прозрачности закупок в 2025 году

Сургут стал лидером Национального рейтинга прозрачности закупок в 2025 году. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Награду от имени муниципалитета получил заместитель главы города Артём Кириленко, сообщает администрация Сургута.

По итогам комплексного экономического и правового анализа Сургут набрал 6303 балла и занял первое место среди 87 крупнейших муниципальных образований страны, опередив Южно-Сахалинск, Краснодар, Владивосток, Симферополь и Хабаровск. Отмечается, что город удерживает позиции лидера уже 12 лет подряд.

В этом году проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» отметил 20-летие. Юбилейная программа была посвящена ретроспективе развития контрактной системы и анализу электронных торгов с 2006 года, а также лучшим практикам, законодательным изменениям и достижениям, направленным на повышение открытости и доверия к системе государственных закупок.