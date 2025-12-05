В Сургуте по случаю Международного дня добровольцев чествовали волонтеров

В Сургуте в честь Международного дня добровольцев состоялась церемония награждения самых активных волонтёров и представителей добровольческих объединений города. Более ста сургутян получили награды за вклад в развитие добровольческого движения. Среди отмеченных – школьники, студенты, представители «серебряного» возраста, сотрудники различных организаций. Признание получили также девять образовательных учреждений и 24 некоммерческие организации за неравнодушие и общественную деятельность.

Для гостей выступили студенты колледжа русской культуры имени А. С. Знаменского и артисты театра актёра и куклы «Петрушка». Творческие номера стали частью праздника для тех, кто принимает участие в благотворительных и социальных инициативах.

Мероприятие организовано при поддержке отдела молодёжной политики комитета внутренней и молодёжной политики администрации Сургута. В городе действует 126 добровольческих объединений, более 19 тысяч волонтёров зарегистрированы на всероссийском портале «Добро.ру», с января их число выросло на 4 тысячи человек.

Поддержку волонтёрам оказывает Молодёжный ресурсный центр, созданный на базе МБУ «Вариант». Добровольцы участвуют в экологических акциях, помогают пожилым людям, занимаются сбором гуманитарной помощи и оказывают поддержку участникам специальной военной операции.