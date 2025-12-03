16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  77,4631   EUR  89,8514  

Новости

Больше новостей
В вашей семье посылают ли родители своим взрослым детям деньги в качестве родительской помощи:
Комментировать
0
Если вы сталкивались с Сургутским судом, охарактеризуйте впечатление:
Комментировать
0
Вы читаете бумажные книги?
Комментировать
0
Больше опросов

​Второй бизнес-форум «РЕФРЕШ» в Сургуте собрал более 200 участников

В Сургуте во второй раз прошел бизнес-форум «РЕФРЕШ»

​Второй бизнес-форум «РЕФРЕШ» в Сургуте собрал более 200 участников
Фото администрации Сургута

Второй городской бизнес-форум «РЕФРЕШ», организованный при поддержке администрации Сургута, собрал на площадке «Школы 21» более 200 участников. На одном пространстве встретились представители органов местного самоуправления, инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также действующие и начинающие предприниматели Сургута и других территорий региона.

Как сообщили в администрации, ключевая задача форума — предоставить предпринимателям практические инструменты для «перезагрузки» бизнеса: от точечных приемов в сфере продаж до стратегического переосмысления продукта и личного бренда, а также поиск новых партнеров.

Программа форума включала лекции, открытые диалоги и нетворкинг-сессии. Спикерами выступили эксперты в области маркетинга, креативных индустрий и продвижения личного и корпоративного бренда. Среди них — основатель и продюсер бренд-артели FЁDOROV Макс Фёдоров, дизайнер Игорь Нестеренко, создатель диджитал-агентства «Noname» Александр Побережный, преподаватель Высшей школы экономики Максим Добромыслов, продюсер креативной экономики Мария Залевская, основатель медиастудии «Проявляйся» Юлия Давыдова.

«Форум подтвердил свою роль значимой образовательной площадки, которая способствует повышению конкурентоспособности местного бизнеса», — отметила начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:20, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре ищут инвесторов для восьми объектов культурного наследия. Что за дома и усадьбы предлагают восстановить? 730
  2. Сургут в третий раз примет Международный форум геномных и биомедицинских технологий 649
  3. В Сургуте остановочные павильоны нового типа подключают к сети — закончат к концу декабря 626
  4. В Югре появится еще один рейс в Новосибирск 612
  5. Сервисные компании Югры продолжают отказываться от иностранного ПО 535
  6. ​Международные переводы удвоятся в новом году 498
  7. ​Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам 487
  8. ​Более 54 млрд рублей направят на развитие систем водоснабжения в Тюменской области 448
  9. ​В Сургуте до 2028 года завершат 15-летний долгострой на проезде Мунарева 441
  10. ​Губернатор Александр Моор получил в Москве награду за развитие креативных индустрий 424
  1. Школы Сургута уходят на карантин 3389
  2. ​Ради листа бумаги 2610
  3. ​В 2026 году в Сургуте появится автобус №17 2165
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 ноября? // АФИША 1852
  5. ​Мошенники в России используют дедлайн по уплате налогов для обмана граждан. В ИФНС Сургута просят никому не передавать коды 1786
  6. ​Зима без ЧП: возможно ли это в Сургуте? // ONLINE 1734
  7. ​Досрочная остановка 1672
  8. Крупная выставка недвижимости в Сургуте пройдет 6 декабря: 15 застройщиков представят новостройки и загородные дома 1662
  9. Почему бы не вынести вопрос об одной большой снегоплавильной установке для Сургута и Нефтеюганска? 1652
  10. ​​Сургутяне могут лишиться самого большого катка Тюменской области 1585
  1. ​Город без вкуса 8087
  2. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 4264
  3. Ее уроки остались с нами навсегда 3941
  4. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 3857
  5. ​Берегите себя и свои семьи, и ни в коем случае не экономьте на противопожарных мерах 3635
  6. Почему дело Шипилова цепляет публику 3632
  7. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 3631
  8. ​Прокуратура проверяет сообщения о «банде подростков» в Сургуте. На контроле также избиение школьника возле ТЦ «Аура» 3608
  9. ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов 3492
  10. ​Одна семья – один кредит: Минфин меняет правила льготной ипотеки 3414

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика