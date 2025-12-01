16+
​Умерла ветеран сургутской журналистики Зоя Сенькина

В Сургуте скончалась ветеран сургутской журналистики, заслуженный деятель культуры РФ, член Союза журналистов России Зоя Сергеевна Сенькина

​Умерла ветеран сургутской журналистики Зоя Сенькина
Фото: из личного архива / Сургутская трибуна

В Сургуте на 79-м году жизни умерла ветеран сургутской журналистики, заслуженный деятель культуры РФ, член Союза журналистов России Зоя Сергеевна Сенькина. Она более трех десятилетий проработала в журналистике, стояла у истоков городского радио, долгие годы трудилась в ведущих региональных изданиях и внесла значительный вклад в развитие сургутской и югорской журналистики.

Зоя Сергеевна родилась 2 сентября 1947 года в Магнитогорске Челябинской области. Профессиональную деятельность в прессе начала в 1965 году. В разные годы работала в газетах Челябинска и Тюмени.

В 1972 году она переехала в Сургут, где стала ответственным редактором Сургутского городского радио, затем собственным корреспондентом газеты «Ленинская правда» по Сургуту и Нефтеюганску, позже возглавляла отдел в редакции газеты «Сургутская трибуна» (в то время «К победе коммунизма»). В общей сложности в «Сургутской трибуне» проработала более 15 лет. Впоследствии трудилась в окружной газете «Новости Югры».

Практической журналистикой Зоя Сенькина занималась с 1965 по 2003 годы. После этого сосредоточилась на краеведческой работе − готовила публикации, собирала архивные материалы и выпускала сборники, посвященные истории города и людям, которые ее создавали.

Она является автором и редактором ряда книг, среди которых: «Перед памятью в долгу», «Долгое эхо войны», «Почетные граждане города Сургута», «Сургутнефтегаз в лицах и судьбах», «Нам выпала судьба такая», «На взлете мечты» и другие.

Зоя Сергеевна Сенькина − член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации (звании присвоено в 1998 году), лауреат и дипломант областного конкурса профессионального мастерства. Награждена медалью ВДНХ, отмечена знаками «Четвертая власть» и «300 лет Российской прессы», имеет звание «Ветеран труда» (1999).

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Зои Сергеевны.

Информация взята с группы во «ВКонтакте» «Земляки Сургут»


Сегодня в 12:15, просмотров: 434, комментариев: 0
