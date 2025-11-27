Власти в Сургуте обсутроят более 30 новогодних локаций

Сургут готовится к новогодним праздникам. В этом году город традиционно украсят праздничные гирлянды, световые скульптуры, ледовые городки и главный символ зимних торжеств – новогодняя ёлка. Всего новогоднее оформление появится более чем на 30 городских локациях, сообщает администрация Сургута.

Оформление уже стартовало на ключевых общественных пространствах. На Центральной площади и в сквере у Свято-Троицкого кафедрального собора установлены ели, подключить их к электроэнергии планируется 10 декабря. После этого композиции засияют в полном объёме и станут одними из главных точек притяжения жителей и гостей города.

Параллельно специалисты монтируют световые декоративные фигуры на транспортных развязках и центральных магистралях. Украшение улиц и площадей продолжится в ближайшие недели, по мере готовности объектов и с учётом погодных условий.

Одним из самых ожидаемых элементов новогоднего оформления станут ледовые городки. В этом сезоне их концепция будет посвящена русским народным сказкам и былинам. Ледяные горки и скульптуры разместят по улице Геологической, в сквере «Геологов-первопроходцев», на Площади Советов, у Сургутского музыкально-драматического театра, а также в посёлке Дорожный.

Традиционно важную роль в новогоднем преображении города играет бизнес-сообщество. Ежегодно к оформлению территорий присоединяются предприниматели и градообразующие предприятия. В этом году организации также поддержат общую концепцию праздника, украсят витрины, фасады и прилегающие пространства, формируя единую праздничную атмосферу в разных районах Сургута.