В Сургуте женщина с тяжелой формой заболевания крови родила ребенка благодаря медикам

Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства помогли женщине с тяжёлой формой талассемии стать мамой в четвёртый раз, рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов. Во время беременности у пациентки диагностировали генетическое заболевание, при котором нарушается синтез гемоглобина, меняется структура эритроцитов и возникает выраженная гипоксия тканей.

Беременность при талассемии относится к группе высокого риска: тяжёлая анемия повышает вероятность преждевременных родов, низкой массы тела новорождённого и выкидыша. Кроме того, у женщин с таким диагнозом чаще развиваются преэклампсия, гестационный диабет, артериальная гипертензия; возрастает риск дистресса плода вплоть до мертворождения. В данном случае ситуацию усложняло наличие рубца на матке, что потребовало особенно внимательного, мультидисциплинарного ведения.

Наблюдение беременности велось совместно с гематологами Сургутской окружной клинической больницы: решения по тактике лечения и мониторинга принимались коллегиально. Роды завершились плановым кесаревым сечением. Ключевым этапом стала аппаратная инфузия эритроцитов во время операции — методика позволила максимально сохранить собственную кровь пациентки и обеспечить стабильное состояние в критический период.

На свет появилась девочка весом 3 000 граммов и ростом 50 сантиметров. Мать и новорождённая чувствуют себя хорошо. В медучреждении подчёркивают, что успешный исход стал возможен благодаря междисциплинарному взаимодействию специалисто