В Сургуте водитель Mercedes насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Полиция обращается к свидетелям и очевидцам ДТП, а также водителям, чьи видеорегистраторы могли зафиксировать момент происшествия, с просьбой связаться с правоохранителями по телефонам 76-17-91 или +7 (952) 719-99-88.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и совершённое лицом в состоянии опьянения. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

При проверке выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,08 промилле. Он утверждает, что выпил уже после аварии. Также установлено, что ранее сургутянин дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и был лишен водительских прав до марта этого года.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку. Позже он ненадолго вернулся, но, увидев полицейских и очевидцев, снова сбежал. Сотрудники полиции оперативно установили его личность и задержали по месту жительства.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пешеходов: женщина 1960 года рождения и мужчина 1971 года рождения. Оба с полученными травмами были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Мужчина впоследствии скончался в больнице от полученных травм», − сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

В Сургуте полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Авария произошла днем 27 октября на улице Крылова, в районе дома №26. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на двух пешеходов.

​«Сбил и сбежал»: в Сургуте водитель без прав стал виновником смертельного ДТП

