В парке «За Саймой» в Сургуте открыли новую площадку для выгула собак

На площадке установлены скамьи, урны и элементы для дрессировки; учтены потребности как мелких, так и крупных пород.

Инициатором выступило движение «Дай лапу». Его представители подчёркивают, что цель пространства — повышать культуру содержания домашних животных и формировать дружелюбную городскую среду для общения владельцев питомцев.

Площадка с песчаным покрытием занимает 1 710 кв. м. При её обустройстве максимально сохранили существующие деревья и зелёные насаждения, после работ провели дополнительное озеленение. «Работы выполнены в срок, к качеству нареканий нет. Расстановка оборудования продумана так, чтобы сохранить зону безопасности для животных и зелёные насаждения,» – рассказала начальник отдела капитального ремонта МКУ «Управление капитального строительства» Анна Селедкова.

В парке «За Саймой» в Сургуте завершено строительство новой площадки для выгула и дрессировки собак. Объект создан в рамках инициативного бюджетирования — механизма, позволяющего реализовывать проекты, предложенные жителями, сообщает администрация города .

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

