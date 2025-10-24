До 7 ноября в Сургуте возможны изменения качества воды

В Сургуте специалисты «Горводоканала» подключают к централизованному водоснабжению новый жилой комплекс в 30А микрорайоне на улице Ивана Захарова. Работы будут продолжаться до 7 ноября, сообщает городская администрация.
Как уточнил заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский, отключения воды для жителей ближайших домов не планируются. Однако восточные и северо-восточные районы города могут столкнуться с кратковременным ухудшением качества воды.
Главный инженер СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов добавил, что подключение нового микрорайона приведет к изменению направления течения воды и скоростей на сетях:
«Город растет, строятся новые жилые комплексы и микрорайоны. По обращению застройщика нашим предприятием выполняются мероприятия по постепенному выводу из эксплуатации водопровода диаметром 400 миллиметров вдоль улицы Ивана Захарова. Из-за изменений в гидравлических режимах возможно кратковременное ухудшение качества воды в ближайших микрорайонах», − пояснил специалист.
Жителей просят обращаться в диспетчерские службы управляющих компаний или напрямую в Горводоканал при появлении жалоб на качество воды. Заявки принимаются по телефону 45-65-44 (круглосуточно) и через форму на сайте.