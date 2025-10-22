Проект депутата Думы Сургута по повышению безопасности школьников планируют расширить

Информационные указатели, появившиеся на улице Просвещения в Сургуте, доказали свою эффективность − с момента их установки в микрорайоне не произошло ни одного ДТП с участием школьников. Итоги проекта по обеспечению безопасности движения детей к образовательным учреждениям обсудили на заседании комитета по социальной политике Думы города.

Как рассказала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина, на участке установили восемь указателей, которые помогают школьникам безопасно передвигаться по пути в образовательные учреждения. На реализацию проекта из бюджета направили около одного миллиона рублей.

«Безопасность дорожного движения и безопасность детей – это очень важное направление для системы образования. Ежегодно в сентябре мы утверждаем маршруты, согласованные с родительской общественностью. Но те информационные стенды, которые появились благодаря данному проекту, тоже показали себя очень хорошо. По нашим данным, на этом участке дороги не произошло ни одного транспортного происшествия. Для нас это большой результат, поэтому считаем реализацию проекта успешной», − резюмировала Ирина Замятина.

Сам инициатор проекта, депутат Виктор Рябчиков, рассказал, что идея получила поддержку среди горожан.

«Проект действительно нужен. Мы получили положительные отклики от родителей и педагогов. Дети эти указатели видят, они обращают внимание, а значит − цель достигнута. Конечно, есть рабочие моменты − по освещению и оформлению, − но в целом все положительно. Такие стенды стоит устанавливать и в других районах, где дети пересекают дорогу», − отметил народный избранник.

В администрации добавили, что по итогам пилотного проекта подобные указатели появятся и в других частях города, где путь школьников проходит через потенциально опасные участки.

Кроме того, в Сургуте традиционно проходят Дни безопасности. Ежегодно в сентябре обновляются паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений и схемы безопасных маршрутов движения детей. Эти схемы публикуются в дневниках, на стендах и сайтах школ.

Напоминаем, в 2024 году первые мини-стенды планировали установить на пути следования учащихся к естественно-научному лицею и школе № 18 по улицам Просвещения, Энгельса и Энергетиков.