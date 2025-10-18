Сургутский краеведческий музей приглашает на выставку к 50-летию со дня прибытия первого поезда в Сургут

Сургутский краеведческий музей готовит выставку «Магистраль», приуроченную к 50-летию прибытия первого поезда в город. Экспозиция откроется 23 октября в 15:00 в Музейном центре на улице 30 лет Победы, 21/2.

«В 2025 году исполняется 50 лет со дня прибытия первого поезда в Сургут, открытия железнодорожного моста через Обь и открытия первого железнодорожного вокзала в Сургуте. В рамках этих памятных дат, а также в рамках 60-летия со дня присвоения Сургуту статуса города, Сургутский краеведческий музей открывает выставку «Магистраль», которая рассказывает об этапах строительства железной дороги и о первых десятилетиях работы Сургутского отделения железной дороги», – передает городская администрация.

Выставка расскажет о строительстве северного направления железной дороги Тюмень – Сургут, которое велось почти 10 лет – с 1966 по 1975 год. Посетители смогут увидеть фотографии, документы и музейные экспонаты, связанные с этим этапом истории.

На «Магистрали» можно будет узнать, кто управлял первым поездом, как сургутяне его встречали и каким был вокзал в те времена.

Партнером выставки выступил филиал ОАО «Российские железные дороги» - Сургутский регион Свердловской железной дороги.