​Владимир Путин открыл новый мост через Обь в районе Сургута — «Звезду Оби»

Сегодня в ходе заседания правительства России, проходившего в Сургуте, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт движению по новому мосту через реку Обь.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Югры Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу, представители строительных организаций, общественности и студенческих строительных отрядов, которые принимали участие в возведении объекта.

Президент подчеркнул, что реализация таких масштабных инфраструктурных инициатив имеет стратегическое значение для страны. «Рассчитываю, что правительство, муниципальные и региональные власти, дорожно-строительные и транспортные компании, профильные научные организации и впредь будут ритмично и согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства... Всё это необходимо для устойчивого развития регионов и всей страны, для достижения нашей главной цели — улучшения качества жизни людей. Сегодня мы делаем ещё один шаг в этой большой комплексной работе — открытие новых объектов дорожной инфраструктуры, в том числе южного обхода Сургута с мостом через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — отметил Владимир Путин.

По инициативе студентов и при поддержке жителей региона новому мосту присвоено имя «Звезда Оби».

Глава Югры Руслан Кухарук отметил, что строительство моста завершено с опережением сроков в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Работу над этим масштабным проектом по поручению президента России начали в 2022 году. Новый мостовой переход открывает дополнительные возможности для роста экономики региона, развития Арктики и укрепления связей между территориями. Спасибо генеральному подрядчику — компании “Мостострой-11”, строителям и всем, кто трудился над реализацией этого значимого проекта, за профессионализм и ответственный подход», — сказал губернатор.

В строительстве принимали участие более 1600 специалистов и порядка 200 студентов из 13 регионов страны, работавших в рамках Всероссийской студенческой стройки «Звезда Оби». Президент поблагодарил ребят за вклад в реализацию проекта: «Спасибо за вашу работу. Вы продолжаете самые лучшие традиции студенческих отрядов».

Общая протяжённость нового мостового перехода составляет 1,76 км, а вместе с подходами — более 45 км. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в суровых климатических условиях Западной Сибири и соответствует современным стандартам безопасности и экологичности.

Мост стал частью двух федеральных транспортных коридоров: «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск», входящих в состав международного логистического направления «Арктика — Азия» и Северного широтного коридора.

Новый объект выполняет также функцию южного обхода Сургута, что позволит исключить движение транзитного транспорта через город и существенно разгрузить дорожную сеть крупнейшей городской агломерации региона.

В завершение торжественной церемонии митрополит Павел совершил чин освящения моста, подчеркнув его значение не только как важного транспортного узла, но и как символа духовного единения жителей Югры.

Открытие моста «Звезда Оби» стало ещё одним шагом в развитии транспортной инфраструктуры округа и укреплении связей между регионами России.