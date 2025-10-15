В Сургуте школьники соревнуются в пяти видах спорта

Началась I Спартакиада учащихся школ города — новому спортивному проекту, реализуемому при поддержке управления физической культуры и спорта администрации Сургута. Инициатива стала победителем гранта главы города.

В соревнованиях принимают участие 32 команды из сургутских школ. Программа Спартакиады включает пять видов спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и гиревой спорт.

Сейчас проходит первый этап — групповые соревнования. В рамках школьной футбольной лиги на поле уже вышли более 300 юношей, а в волейбольных матчах принимают участие свыше 500 школьников.

Финальная часть Спартакиады запланирована на ноябрь 2025 года.

Особенностью проекта организаторы называют комплексный подход к оценке участников. Помимо спортивных достижений, в конкурсе «Флагман школьного спорта» учитываются медиаактивность команд, работа с болельщиками и вклад в развитие школьного спортивного движения.