В галерее «Стерх» в Сургуте выступит вокальный ансамбль Павла Шаромова из Новосибирской филармонии

Сегодня, 4 октября, в галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте пройдет концерт «Дух дышит, где хочет». Его представят вокальный ансамбль Павла Шаромова (Новосибирская филармония) и инструментальный ансамбль, напомнили в учреждении.

Программа объединяет произведения современных композиторов России, Эстонии и США, связанные духовной направленностью и поиском «сакрального» звучания. Зрителей ждет музыка с чертами «новой простоты», постминимализма и неоромантизма. Особое место займут премьеры произведений сургутского композитора Сергея Зятькова, созданные специально для вокального ансамбля Павла Шаромова.

О том, как создается такая музыка и что значит «новая простота» для исполнителей, руководитель ансамбля Павел Шаромов рассказал в эфире siapress.ru.

Концерт состоится в рамках проведения второго фестиваля современной музыки «Мир звучит», который продлится в «Стерхе» до 25 октября.