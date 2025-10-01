16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6084   EUR  96,8644  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте завершают ремонт 15 дворов: обновляют проезды, тротуары и парковки

Сургутяне получат обновленные дворы с новыми проездами и парковочными местами

​В Сургуте завершают ремонт 15 дворов: обновляют проезды, тротуары и парковки
Фото: архив siapress.ru

В Сургуте завершается ремонтная кампания во дворах. На сегодняшний день полностью завершены работы на 13 из 15 запланированных территорий. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал начальник отдела капитального ремонта и благоустройства жилищного фонда департамента городского хозяйства Алексей Дронов.

«Два двора на улице Ленина ‒ № 72 и № 29 ‒ немного выбились из графика из-за задержки поставки малых архитектурных форм (детских и спортивных площадок). Завод-поставщик дольше обычного изготавливал конструкции. Срок сдачи ‒ 1 октября. Все управляющие компании подтверждают, что закончат работы вовремя», ‒ указал он.

Основной блок проведенных работ касается ремонта проездов, тротуаров и парковочных мест.

«В первую очередь людей беспокоит состояние дорожного покрытия и наличие парковок, а сооружения и дополнительные элементы благоустройства ‒ вторичны. Поэтому администрация поддерживает минимальный перечень работ, а уже потом дворы заходят в программы инициативного бюджетирования или в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», ‒ пояснил Миронов.

Он добавил, что по минимальному перечню для некоторых дворов предусмотрено нулевое софинансирование ‒ собственники не платят за ремонт, если двор граничит с социальным объектом. Для других территорий софинансирование остается обязательным.

Сейчас город готовит изменения, чтобы 15% средств от общего бюджета на благоустройство направлялись исключительно на дополнительные элементы ‒ площадки, озеленение и другие объекты. Это позволит продвинуть в очереди те адреса, которые уже прошли минимальный этап благоустройства.

Всего в Сургуте растет количество дворов, ожидающих ремонта. Чтобы попасть в план, собственники должны направить заявку через свою управляющую компанию в администрацию города.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:39, просмотров: 105, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 1591
  2. ​Пьяная ссора в Сургуте закончилась нападением с ножами 748
  3. ​В Сургуте начали убирать провода со столбов 680
  4. ​В Сургуте завершается строительство жилого комплекса «Уютный-2» 665
  5. ​В Сургуте резко выросло число коррупционных преступлений 660
  6. ​В тур по России − не вставая с дивана // ФОТОРЕПОРТАЖ 608
  7. ​27 лет спасают сердца: кардиологи Сургута выполнили юбилейную операцию 588
  8. ​ДСК-1 занимает второе место в рейтинге застройщиков Югры по объему ввода жилья 568
  9. ​Кредитные каникулы, индексация выплат, защита прав в новых регионах: что изменится в октябре 568
  10. ​«Здоровье для каждого в семье»: в Тюмени эксперты поделились секретами долголетия и здорового образа жизни 558
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2787
  2. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2594
  3. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2493
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 2298
  5. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 2254
  6. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2155
  7. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2141
  8. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 1985
  9. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 1976
  10. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 1932
  1. ​Опасные интернет-тренды 8477
  2. Честная пятидневка 8401
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6869
  4. ​Дикая Бара 6084
  5. ​Радость победы и горечь потерь 5586
  6. С шашкой – за парту 5555
  7. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5350
  8. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4391
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4156
  10. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 3864

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика