В парке «За Саймой» в Сургуте завершают укладку дорожно-тропиночной сети

​Парк «За Саймой» в Сургуте меняется ‒ появятся дорожки, площадка и единый стиль покрытия

Фото: Кристина Рудова

В Сургуте заканчивается укладка новой дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой». Строительная готовность объекта составляет почти 95%, завершить работы планируют на этой неделе. Общая площадь покрытия ‒ около 8,5 тыс. кв. м, стоимость муниципального контракта ‒ 52 млн рублей, рассказал корреспонденту siapress.ruи.о. директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

«В текущем году мы заключили муниципальный контракт на укладку дорожно-тропиночной сети в этом парке, которая требовалась уже довольно-таки давно. Мы подходим уже к завершению этого объекта. Работы выполняются за счет местного бюджета», ‒ рассказал спикер.

Он подчеркнул, что при проектировании и выполнении работ удалось минимизировать вырубку деревьев: где нужно ‒ сузили проходы, чтобы обойти зеленые насаждения. Сэкономленные материалы использовали для дополнительных участков, мест отдыха и примыканий к существующим мостикам и подходам.

«Еще в позапрошлом году мы внесли изменения в проектную документацию. Оно было вызвано тем, что на общественном совете мы обсуждали покрытие Саймы. Выбрали плитку завода из Тюменской области, уже примененную на этой набережной. Она получила положительные отзывы у горожан и эксплуатирующих организаций. Так мы внесли единообразие на всей территории Саймы», ‒ отметил Андрей Арменчу.

В текущем году в парке «За Саймой» реализуют сразу три объекта: основную дорожно-тропиночную сеть за счет местного бюджета, сеть возле детской площадки «Ботаника» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также площадку для выгула животных. Все объекты находятся на финальной стадии готовности.

По словам Андрея Арменчу, в следующем году планируется продолжить работы по обновлению дорожек внутри парка «За Саймой», чтобы полностью заменить старые покрытия с трещинами и выбоинами на единообразную плитку.


Сегодня в 15:52, просмотров: 263, комментариев: 0
