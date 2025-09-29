К концу 2026 года на Тюменском тракте в Сургуте появится новая магистраль

В Сургуте приступили к строительству новой дороги протяженностью 496 метров в районе Тюменского тракта. Объект вошел в «Карту развития Югры» ‒ народную программу партии «Единая Россия». Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года, рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

«В «Карту развития Югры» входят объекты по многим направлениям: это и здравоохранение, и образование, и благоустройство и многое другое. По Сургуту таких объектов ‒ 77. Наш город расстраивается, расширяется, поэтому возникает необходимость строительства новых улиц и дорог. Появление новой дороги снизит транспортную нагрузку в районе железнодорожников», ‒ отметила исполнительный секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева.

По проекту, вдоль дороги установят сети наружного электроосвещения протяженностью 1 765 метров, системы видеонаблюдения «Безопасный город» ‒ 1 260 метров, смонтируют светофор, сети ливневой канализации и водоснабжения.

Сейчас готовность объекта составляет 2%: уже произведена выемка непригодного грунта и устройство футляров под сети связи. Общая стоимость строительства оценивается примерно в 400 миллионов рублей.