16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,8676   EUR  97,1410  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Кардиоцентре Сургута прошла акция ко Всемирному дню сердца

В Сургуте выявили 15 пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний

​В Кардиоцентре Сургута прошла акция ко Всемирному дню сердца
Фото: Ирина Урванцева / vk.com

Сегодня, 29 сентября, в России отмечают Всемирный день сердца. В честь этого в Кардиоцентре Сургута прошла акция «Красное платье. Сердце женщины». В бесплатном кардиоскрининге приняли участие более 50 жителей Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов. У 15 человек выявили высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, им предстоит углубленное обследование, рассказали в медучреждении.

На одной площадке пациенты смогли проверить уровень холестерина и глюкозы крови, пройти регистрацию ЭКГ, получить консультацию кардиолога и рекомендации медицинского психолога. Организаторы отмечают, что проект позволяет выявить факторы риска на ранних стадиях и помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Акцию совместно с Кардиоцентром провело Женское движение «Единой России». Пациентов встречали заместитель председателя Думы Сургута Эмилия Трапезникова, председатель общественного совета Сургута Галина Патракова, исполнительный секретарь местного отделения партии Алена Соловьева, депутат Думы Сургутского района Лариса Годяцкая, председатель Думы Нефтеюганского района Татьяна Котова, управляющий директор ВТБ Анастасия Чеботина и главный клиентский менеджер ВТБ Ксения Мелехина.

К акции присоединились специалисты Центра здоровья Сургутской городской клинической поликлиники № 1, волонтеры Сургутского института экономики, управления и права и Института среднего медицинского образования СурГУ.

«Родители, супруги, близкие участников специальной военной операции смогли не только проверить свое здоровье, но и проконсультироваться по вопросам финансовой помощи и социальной поддержки. Эта встреча стала настоящим праздником заботы и тепла для семей защитников Родины. Надеюсь, что каждый нашел здесь поддержку и полезную информацию», ‒ написала в своих соцсетях главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

Организаторы отметили, что акция прошла в теплой атмосфере. Директора «Пироговой компании» Валентину Луневу поблагодарили за ароматное имбирное печенье с логотипами проекта «Красное платье» и «Женское движение Единой России».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:15, просмотров: 365, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан по делу о субсидиях 423
  2. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 415
  3. ​В Сургуте спасли двухлетнюю девочку с врожденным пороком сердца 402
  4. ​На трассе в Югре легковушка врезалась в экскаватор: пострадали три человека, в том числе подросток 388
  5. ​Новый рекорд России: Александр Зинец из Сургутского района поднял гигантскую штангу весом более 400 кг 381
  6. ​В Кардиоцентре Сургута прошла акция ко Всемирному дню сердца 365
  7. ​Более 500 тысяч югорчан получили выплаты по больничным с начала года 362
  8. ​1 октября в Югре включат сирены: будет проверка системы оповещения 317
  9. ​Александр Зинец: «Я вышел на веса, которые близки к международным рекордам. Теперь я хочу поднять заветные 500 кг» 297
  10. В Сургуте в 30-й раз прошла главная отраслевая выставка нефтяников и газовиков 291
  1. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2779
  2. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2768
  3. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 2544
  4. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2426
  5. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2302
  6. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2251
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 1971
  8. ​В Екатеринбурге задержали бизнесмена Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных 1938
  9. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 1904
  10. ​Что делать сургутянам, которые хотят просторного и комфортного жилья, но не готовы уходить в ИЖС? Есть вариант 1871
  1. ​Опасные интернет-тренды 8200
  2. Честная пятидневка 7682
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6631
  4. ​Дикая Бара 5850
  5. С шашкой – за парту 5339
  6. ​Радость победы и горечь потерь 5329
  7. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5117
  8. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4181
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 3954
  10. ​Сургутский «Факел» побеждает в Суперлиге – 5:3 над «Ухтой» 3696

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика