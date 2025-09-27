16+
​Простые чувства – непростая музыка: в Сургуте стартовал фестиваль «Мир звучит» // ВИДЕОФАКТ

«Простые чувства. Чувственная простота» открыли фестиваль «Мир звучит» в Стерхе

Фото и видео: siapress.ru

В галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте стартовал уже второй фестиваль современной музыки «Мир звучит». Он продлится месяц и соберет более 25 музыкантов из Сургута, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В программе – восемь концертов, около 40 произведений 30 композиторов, творческие встречи, лекции и мастер-классы.

«Мы расширяем программу фестиваля, добавляем концерты, мастер-классы, творческие встречи. У нас звучит разная музыка, и думаю, что можно найти много впечатлений на площадке галереи «Стерх», – рассказал руководитель проекта, член Союза композиторов России Сергей Зятьков. – Очень ценно, что фестиваль камерный. Когда площадка где-то 50 человек, звук близко звучит, это как раз делает восприятие, контакт с музыкой, особым, так проще людям получить впечатления».

Первый день фестиваля прошел под названием «Простые чувства. Чувственная простота» и был посвящен ретроспективе «новой простоты» ХХ века – неоклассицизму, неоромантизму и постминимализму. Гости услышали произведения Альфреда Лурье, Бориса Чайковского, Георгиоса Пелециса, Павла Карманова и премьеру Олега Пайбердина «Три аллюзии для фортепианного квинтета».

По словам организаторов, идея проекта – дать сургутянам возможность услышать музыку современников в живом исполнении и поддержать творчество местных музыкантов.

Концерты будут проходить в «Стерхе» в течение месяца: по пятницам в 19:00 и по субботам в 17:00. Ближайшие даты ‒ 26 и 27 сентября, 3, 4, 11, 17, 23 и 25 октября. Подробности и трансляции доступны в сообществе фестиваля «ВКонтакте».


Сегодня в 15:21, просмотров: 84, комментариев: 0
