Фестиваль искусств «60 параллель» в Сургуте откроет спектакль-концерт «Рахманинов. Письма без ответа...»

В Международный день музыки, 1 октября, в Сургуте откроется XIII Международный фестиваль искусств «60 параллель». Афиша этого года обещает насыщенную программу − от классики и романса до рока и фламенко.

Фестиваль стартует музыкально-литературным спектаклем-концертом «Рахманинов. Письма без ответа...». На сцене оживет образ великого композитора, а его произведения прозвучат в исполнении Александра Кашпурина и Симфонического оркестра Сургутской филармонии.

Далее горожан ждут:

4 октября − Юрий Медяник и Emotion Orchestra с программой «Вивальди. Времена Танго»;

4 ноября − ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии»;

14 ноября − квинтет EL LOBO PROYECTO с вечерним концертом фламенко;

19 ноября − проект Tribute to Pink Floyd с участием виолончелиста Дениса Шаповалова;

3 декабря − сольный концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой с программой «От зари до зари»;

10 и 11 декабря − спектакль «Пиковая дама» Нижневартовского драмтеатра.