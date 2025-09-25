В Сургуте второй год работает центр помощи детям с эпилепсией

С начала года около 700 маленьких пациентов с эпилепсией поступили в эпилептологическое отделение Центра охраны материнства и детства Сургута. Об этом рассказала президент учреждения Лариса Белоцерковцева.

«Эпилепсия – это не приговор. Ранняя диагностика и грамотно подобранное лечение позволяют большинству детей вести полноценную жизнь, посещать школу, заниматься спортом и развиваться, как и их сверстники. Мы понимаем, что диагноз «эпилепсия» – стресс для всей семьи. Поэтому предлагаем не только медицинскую помощь, но и консультации психологов, которые помогают детям и родителям справиться с эмоциональными трудностями и адаптироваться к новым условиям жизни», − говорится в сообщении.

Она отметила, что центр работает уже второй год и объединяет команду опытных неврологов и специалистов, которые помогают детям не только с диагностикой и лечением, но и с социальной адаптацией.