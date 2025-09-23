К выходным почти 80 домов в Сургуте получат теплые батареи

Сегодня, 23 сентября, в Сургуте начался отопительный сезон. Специалисты СГЭС подали теплоноситель в систему коммунальной инфраструктуры Западного жилого района. Первыми тепло получили объекты социальной сферы ‒ детские сады «Сибирячок», «Волчок», «Мишутка», «Журавушка», «Белочка», а также четыре корпуса школы № 9, рассказали в пресс-службе компании.
В ближайшие три дня энергетики подключат к системе отопления 78 многоквартирных домов по следующему графику:
23 сентября 2025 года
- Югорский тракт, 4
- ул. И. Киртбая, 22, 24, 24/1, 28, 29, 31, 31/2
- пр. Пролетарский, 2А, 4/2, 35, 39
- ул. Университетская, 21, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2
- ул. И. Захарова, 10, 10/1, 12, 12/1
- ул. Крылова, 47/2, 53, 53/1, 53/4
- ул. С. Билецкого, 5, 9
- ул. Сосновая, 63, 65, 67
24 сентября 2025 года
- ул. С. Билецкого, 1, 7, 12, 12/1, 14
- ул. А. Усольцева, 2, 2/1, 4, 5, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 30
- ул. С. Есенина, 2, 4, 6
- ул. Крылова, 20, 26, 30, 32, 36, 38, 53/2, 53/3
- ул. Высоковольтная, 6/1, 6/2
- ул. И. Киртбая (строительный жилой дом №10)
25 сентября 2025 года
- Тюменский тракт, 2, 4, 6/1, 8, 10
- ул. С. Билецкого, 2, 4, 6
- ул. А. Усольцева, 26
Подача тепла осуществляется с учетом погодных условий. График запуска согласован с администрацией города. Энергетики СГЭС ведут постоянный мониторинг параметров работы оборудования и тепловых сетей.
Администрация Сургута также опубликовала полный график подачи тепла в дома.