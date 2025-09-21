Более трех тысяч жителей Югры стали донорами костного мозга

Вчера, 20 сентября, прошел Всемирный день донора костного мозга. В Югре в регистре таких доноров зарегистрированы 3 750 человек, а шесть сургутян уже сдали свои стволовые клетки, чтобы спасти чужие жизни, поделился глава окружного Депздрава Роман Паськов.

Одна из историй – у сургутянки Юлии Вершининой. Для нее вступление в регистр было простым и естественным шагом – всего лишь сдать пробирку крови. Но спустя время именно ее вызов стал решающим для спасения чьей-то жизни.

«Это был особенный опыт – провести несколько часов, понимая, что твое тело в этот момент создает для кого-то новую жизнь. Я чувствовала невероятную связь с человеком, которого никогда не видела. Теперь я знаю – где-то есть частичка меня, которая помогает дышать, улыбаться и жить», – рассказывает Юлия.

В Югре работают четыре рекрутинговых центра: станции переливания крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, а также отделение переливания крови в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Подать заявление для вступления в регистр можно и через портал Госуслуг.