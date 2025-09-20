Веревочный парк в Сургутском районе стал новой точкой притяжения туристов

В Сургутском районе на территории туркомплекса «Валикас» заработал крупнейший в муниципалитете веревочный парк. Его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м. Для создания новой туристической локации предприятие получило субсидию в размере 20 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», еще более 5 млн рублей вложили предприниматели, рассказал глава района Андрей Трубецкой.

«Веревочный парк представляет собой комплекс аттракционов, расположенных на деревьях на высоте от полуметра до семи метров. Фактически это трехуровневый парк с тремя кольцевыми маршрутами. Они включают в себя две трассы для прохождения со страховкой, а также экотропу для детей. Маршрут для самых маленьких посетителей не требует специального оборудования, а ребята постарше проходят площадки и мосты вместе с инструктором», – написал он в своих соцсетях.

По данным туркомплекса, каждую неделю веревочный парк посещают около 300 человек – семьи, школьные классы и организованные группы.

На территории «Валикаса» также работает этностойбище, созданное при поддержке муниципалитета в 2022 году. Тогда на его обустройство было выделено чуть более двух млн рублей.