В Сургуте успешно провели операцию на сердце с косметическим швом вместо большого разреза

Врачи Кардиоцентра Сургута провели малоинвазивную операцию на сердце 28-летней пациентке, матери четверых детей. Женщина жила с врожденным дефектом межпредсердной перегородки, но узнала о нем только во время беременности, когда терапевт обнаружила шумы при прослушивании сердца, рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов.

После обследования пациентке назначили плановую операцию. Для семьи решение было непростым: дома ее ждали четверо сыновей, младшему – полтора года. Однако промедление грозило серьезными осложнениями.

«Кардиохирурги под руководством Александра Медведева применили малотравматичный метод – мини-доступ к сердцу. Через небольшой разрез (до восьми см) сбоку грудной клетки подключили аппарат искусственного кровообращения, подвели канюли, выделили аорту и другие сосуды», – написал Роман Паськов в своих соцсетях.

Операция продолжалась около двух часов и завершилась успешно. Главное преимущество методики – грудная клетка остается целой, нет крупного шрама по центру груди. Женщине сделали косметический шов в подмышечной области, что позволит быстрее восстановиться. Сегодня сердце пациентки работает без угрозы для жизни.