В Сургутском районе закрыли крематорий животных «Радужный мост»

В поселке Солнечный Сургутского района прекратил работу крематорий животных «Радужный мост». На него поступало много жалоб о вони и неприятном запахе со стороны местных жителей. Предприятие подверглось множеству проверок, однако серьезных претензий в нем не нашли, рассказал корреспонденту siapress.ru руководитель «Радужного моста» Константин С.

«Росприроднадзор присутствовал на проверке. Они тщательно изучили крематорий, дымоход, документацию. На все вопросы мы ответили, предоставили документы. С их стороны претензий не было. Более того, на словах сказали: «Дело делаете откровенно хорошее, нужное». Но добавили: «Не здесь, люди беспокоятся, жалуются». Были претензии со стороны Россельхознадзора. Отсутствовали замки на морозилках. Это действительно наше упущение, мы не думали, что на морозилки нужны запирающие устройства, так как посторонние в крематорий попасть не могли. Но мы это исправили. По пожарной безопасности было два замечания. Первое ‒ мебель стояла слишком близко к электрощитку, меньше метра, вдруг что-то заискрит. Второе ‒ не хватало дополнительного аккумулятора для пожарной сигнализации, так как она была запитана только от электросети. Мы и это исправили: мебель отодвинули, аккумулятор установили», ‒ рассказал Константин С.

Основные претензии, по словам владельца, исходили от Росреестра, который указал, что на этой земле крематорий находиться не должен. В конце августа арендодатель предупредил о расторжении договора с крематорием «Радужный мост».

«Мы уже демонтировали и вывезли все оборудование, работу прекратили три недели назад», – уточнил предприниматель.

При он заметил, что в середине сентября, когда объект уже был закрыт, над поселком вновь повис густой дым.

«12-14 сентября я приезжал сам в Сургут, в Солнечный. По помещению оставались вопросы: нужно было обсудить уборку, забрать и демонтировать пожарную сигнализацию, камеры видеонаблюдения, в общем приезжал в крематорий. Освободился поздно, уезжал около половины десятого вечера. И вот интересный момент: выехал с поселка, чтобы вернуться в Сургут, надо немного проехать в сторону Нефтеюганска, до разворота. Когда я туда доехал, все было в дыму. Висел смог, пахло очень сильно, фонари были затянуты дымом. Я сразу вернулся в крематорий и записал видео. На тот момент у нас все было разобрано, никакой работы не велось, оборудование демонтировано. А над поселком висел дым. Вся абсурдность ситуации в том, что все жаловались на дым, на то, что дышать нечем. В итоге закрыли нас, а дым остался. То есть мы были ни при чем, но закрыли именно нас», ‒ поделился руководитель.

Владелец уверен, что мощности их печи не позволяли вызвать столь сильное задымление: «Вы сами видели трубу – диаметр всего 15 сантиметров, как у печи для дачного дома. Даже если бы она работала сутками, мы физически не смогли бы выбросить такой объем дыма».

Константин С. также обратил внимание, что сразу после закрытия на сайте администрации исчезла строка о возможности кремации животных в Солнечном. Вместо этого появилась новая компания по утилизации без точного адреса.

Сейчас предприниматель ищет новое место, где можно расположить крематорий животных. Возможно, это будет промзона Сургута ‒ подальше от жилой зоны.

«Мы написали ряд писем в администрацию Сургута, получили отклик, что в ответ на наше обращение будут рассмотрены возможные варианты расположения крематория, если подходящий вариант будет найден, то мы готовы со своей стороны вкладываться в это дело, запустить полноценный комплекс, соответствующий экологическим и градостроительным требованиям ‒ с залом прощаний, кремаций и колумбарием (место хранения урн с прахом)», ‒ уточнил он.

По словам спикера, кремация домашних животных ‒ это обычная регулируемая услуга во многих странах, и Сургут может перенять этот опыт: «Мы готовы участвовать и в городских программах, например, в безвозмездной утилизации погибших бездомных животных».

