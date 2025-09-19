В Думе Сургута вновь обсудили замену школьных автобусов на общественный транспорт

В Сургуте обсуждают возможную замену школьных автобусов, которые возят детей из дачных кооперативов, на обычные маршруты общественного транспорта. Идея не новая − к ней депутаты возвращаются с февраля. Тогда они поручили администрации проработать альтернативу: продлить существующие маршруты или запустить новые рейсы в нужное время.

Как отметил народный избранник Владимир Болотов, подвоз учеников к школам из дачных районов ежегодно обходится бюджету в более чем 100 миллионов рублей. Эти расходы продолжают расти, и депутат уверен − их можно сократить, если пересмотреть транспортную схему.

«Мы обсуждали, можно ли продлить или организовать движение общественного транспорта таким образом, чтобы захватить территории, которые сейчас им не обеспечены и из которых организован подвоз детей. Также просили разработать предложения СПОПАТа и департамента городского хозяйства: может, где-то продлить маршрут, где-то организовать дополнительный в вечерние и утренние часы и так далее», − подчеркнул он.

Депутат Михаил Бехтин считает, что школьные автобусы нарушают принцип социальной справедливости. По его словам, дети внутри города добираются до школ на общественном транспорте, тогда как дачников возят бесплатно за счет бюджета.

Ранее депутаты Алексей Кучин и Дина Биглова-Фатова также обратили внимание, что власти сами переселили людей в микрорайоны без школ и детских садов, а значит, обеспечивать подвоз – их обязанность. А вот в случае с дачами − жилье выбиралось добровольно, и родители должны были заранее подумать о дороге до школы.

Напоминаем, Сургут планировал потратить 137 миллионов рублей на перевозку школьников из дачных кооперативов, «Марьиной горы» и «Голдфиша». Однако в мэрии все больше склоняются к тому, чтобы постепенно отказаться от школьных автобусов и перевести детей на обычный общественный транспорт. Для этого нужно изменить расписание маршрутов, чтобы ученики могли добираться до школ без пересадок и задержек. Пока же поездка занимает до двух часов, а сами маршруты часто оказываются убыточными.

По словам директора департамента образования Ирины Замятиной, ситуация может измениться уже в ближайшие годы. В 2025 году в жилом комплексе «Голдфиш» откроется новая школа-детсад на 300 мест, а в 2026 году в районе «Марьина гора» заработает большая школа на 900 учеников. Обе будут работать в две смены, что фактически удвоит число мест. Как отмечает Замятина, после запуска этих объектов школьные автобусы больше не понадобятся.