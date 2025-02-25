Депутаты Сургута обсудили, стоит ли заменять школьные автобусы общественным транспортом

Депутаты Дума Сургута продолжают обсуждать, как лучше организовать подвоз детей из дачных кооперативов, «Марьиной горы» и «Голдфиша» и можно ли в будущем заменить специальные автобусы на общественный транспорт.

На заседании комитета по социальной политике депутат Владимир Болотов высказался, что эта система несправедлива − лишь часть детей добираются до школ бесплатно, остальные же ездят за свой счет. По его мнению, разумнее направить деньги на развитие общественного транспорта, чтобы все обучающиеся могли добираться до учреждений без специальных маршрутов.

Однако Алексей Кучин и Дина Биглова-Фатова возразили, что власти сами переселили людей в микрорайоны без школ и детских садов, а значит, обеспечивать подвоз – их обязанность. При этом депутаты указали, что ситуация с дачными кооперативами несколько иная: родители сознательно выбрали место жительства, и вопрос доставки детей до школ должен решаться без привлечения дополнительных бюджетных средств.

Отметим, что Сургут направит 137 миллионов рублей на перевозку учеников из дачных кооперативов, «Марьиной горы» и «Голдфиша». В то же время приоритетом для городской администрации остается постепенный отказ от школьных автобусов и перевод детей на общественный транспорт. Для этого необходимо пересмотреть расписание маршрутов, чтобы ученики могли без проблем добираться на занятия. Однако пока существующая система неудобна, дорога занимает до двух часов, а некоторые маршруты остаются убыточными.

По словам директора департамента образования Сургута Ирины Замятиной, ситуация может измениться в ближайшие годы. В 2025 году в ЖК «Голдфиш» откроется новая школа-детский сад на 100 учеников начальных классов и 200 дошкольников, а в 2026 году в районе «Марьина гора» появится школа на 900 мест. Оба учреждения будут работать в две смены, что фактически удвоит их вместимость. После открытия этих объектов необходимость в специальных школьных автобусах отпадет, считает Замятина.

Депутаты Думы Сургута вновь рассмотрят этот вопрос, когда появится полная информационная картина ситуации.