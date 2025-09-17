Бесплатная путевка из Сургута в Татарстан обойдется родителям в 40 тысяч рублей

Во время осенних каникул с 26 октября по 1 ноября сургутским родителям предложили отправить детей в детский оздоровительный лагерь «Регина» в Республике Татарстан. Путевки − бесплатные, за счет бюджета. Но есть нюанс: дорогу до лагеря и обратно оплачивают родители. А точнее − авиаперелет ребенка обойдется в 40 250 рублей, пожаловалась корреспонденту siapress.ru мама двоих детей.

«80 500 за двоих − и дети бесплатно в Татарстане, − иронизирует сургутянка. − Я бы отправила детей в «Регину», но не самолетом за 40 тыс. И чиновники наверняка это понимают. Потратили деньги из бюджета на путевки, но дорога неподъемная. Зачем потратили? Поездом долго, полагаю. Многодетные, кстати, могут собрать справки для компенсации, но тоже нескоро».

В Отделе воспитания, дополнительного образования и организации каникулярного отдыха siapress.ru пояснили: цена сформирована на условиях группового бронирования, которое часто бывает дороже. Кроме того, по требованиям СанПиНа дети обязательно должны лететь с включенным питанием и багажом не менее 20 кг − это тоже входит в цену.