Глава Сургутского района представил кейсы КРТ на всероссийском форуме в Москве

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой выступил с докладом на всероссийском форуме «Земли России», который проходит в Москве 17-18 сентября. Он рассказал о комплексной работе с инвесторами, а также представил кейсы КРТ.

«На территории Сургутского района потребность в жилье для расселения аварийного фонда составляет более 500 тысяч кв. м. Один из механизмов решения этого вопроса – проекты КРТ – был одобрен на градостроительном совете округа под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука», − поделился глава в своих соцсетях.

В частности, в Барсово на месте аварийных домов по улицам Апрельская и Щемелева планируется возведение нескольких многоквартирных домов, а также обустройство сквера и аллеи. Еще одна территория КРТ в этом поселении охватывает улицы Кубанская, Мостостроителей, Обская и Майская.

В поселке Солнечный, в третьем и пятом кварталах, помимо жилья и благоустройства, предусмотрено строительство молодежного центра. Сроки реализации каждого из проектов − от четырех до шести лет, объемы застройки – от 13 до 55 тысяч квадратных метров. Как сообщил Андрей Трубецкой, муниципалитет планирует выкупать большинство квартир в новостройках для переселения граждан из аварийного фонда.

Отдельно глава района отметил перспективу запуска нового КРТ в Лянторе.

«Впервые механизм КРТ был запущен в Сургутском районе в прошлом году. Пилотным стал проект в Барсово по ул. Кубанской – Обской. Земельный участок размежеван, поставлен на учет и передан застройщику. До конца года он должен начать строительство многоквартирных жилых домов», − добавил он.

Подчеркнем, что в числе участником форума − представители 45 регионов, Государственной Думы, федеральных министерств и экспертного сообщества. Всего 1 500 участников и 150 экспертов. По словам Трубецкого, позволяет обмениваться опытом и влиять на развитие ключевых отраслей.