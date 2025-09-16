Национальные объединения Сургутского района приглашают на конкурс-фестиваль «Время традиций»

В Сургутском районе готовятся к большому празднику культурного многообразия. 21 сентября в поселке Федоровский в культурно-досуговом центре «Премьер» пройдет конкурс-фестиваль «Время традиций». Событие объединит национальные объединения района и станет площадкой для демонстрации уникальных обычаев, кухни и творческих номеров, рассказали в администрации муниципалитета.

Программа включает три направления: конкурс национальных кухонь «Время вкусных традиций», конкурс национальных свадеб «Время свадебных традиций» и многонациональный концерт «Россия! Родина! Мир и единство!».

«Сегодня Сургутский район стал родным для представителей более 90 национальностей, которые принесли в район свой язык, свои обычаи, свою культуру, опыт. Районный конкурс-фестиваль «Время традиций» показывает разнообразие и самобытность традиций народов, что позволяет глубже понять их культуру, мотивы поведения, ценности. Это фестиваль единения и дружбы народов, семей, людей разного возраста, представителей многих национально-культурных обществ Сургутского района, знатоков и любителей кухни, хранителей национальных обычаев и культуры. Конкурс национальных кухонь, свадебных обрядов – традиционные мероприятия для Сургутского района, которые уже полюбились жителям», ‒ рассказала начальник управления внутренней политики администрации Сургутского района Елена Спиридонова.

Заявки от национальных объединений принимаются на электронную почту Rck.zayavki@yandex.ru.