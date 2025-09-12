Сургутян призвали заплатить налоги, которые пополнят городской бюджет

Инспекция ФНС России по городу Сургуту напомнила жителям о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год не позднее 1 декабря. К этому моменту нужно будет уплатить земельный, транспортный налоги, а также налог на имущество физических лиц.

В ведомстве подчеркнули, что своевременная уплата налогов помогает формировать бюджет Сургута, из которого финансируются проекты по благоустройству города, развитию социальной инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни.

Уточнить сумму начислений и сроки можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России или через мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в налоговых уведомлениях для тех граждан, которые предпочитают получать этот документ по почте.

Фискальные органы рекомендуют сургутянам не откладывать оплату на последние дни, чтобы избежать возможных технических сбоев и начисления пеней за просрочку.