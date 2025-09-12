Кардиолог из Сургута порекомендовала возвращаться из отпуска за несколько дней до выхода на работу

Лучше приехать из отпуска за два-три дня до выхода на работу, чтобы комфортно вернуться в трудовые будни. Такой совет дала врач-кардиолог окружного кардиодиспансера Сургута Гузель Чернышева. По ее словам, в это время можно наладить сон, решить бытовые вопросы и спокойно настроиться на рабочий ритм. Резкий переход от отдыха к будням особенно тяжело переносит сердечно-сосудистая система. На фоне перепадов температуры, смены питания и недосыпа возможны скачки давления, головные боли, утомляемость.

Кардиолог рекомендует:

– делать короткие перерывы в течение рабочего дня, особенно при сидячей работе;

– не перегружать организм после отдыха и постепенно возвращаться к нагрузкам;

– следить за питанием и режимом дня;

– гулять на свежем воздухе и регулярно высыпаться.

Также важно проходить обследования − особенно после 40 лет.

«После 40 лет необходимо ежегодно проходить ЭКГ, эхокардиографию, лабораторные исследования уровня холестерина. Эти простые меры помогают вовремя выявить риски и предупредить развитие серьезных заболеваний», − подчеркнула врач.

Обратить внимание стоит и на сигналы организма: отдышка при подъеме по лестнице, боли в груди, отеки ног, перебои в сердце − все это повод обратиться к врачу.

Иногда даже проблемы с деснами могут быть связаны с сердцем: бактерии из ротовой полости попадают в кровь и вызывают воспаление сосудов.