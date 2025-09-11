В Сургуте появится новая детская площадка

В Сургуте по адресу проспект Ленина, 29, появится современная детская площадка. Проект реализуется в рамках практики инициативного бюджетирования с использованием средств городского и окружного бюджетов, а также вклада инициатора.

Работы стартовали в начале сентября. Подрядчик уже подготовил основание площадки и установил часть малых архитектурных форм. В ближайшее время будут смонтированы качели, ограждение по периметру и опора освещения.

Всего в этом сезоне в городе обновят 15 дворовых пространств: 14 — в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», еще одно — по механизму инициативного бюджетирования.

Инициативные проекты от сургутян принимаются администрацией города в течение всего года — в два последних рабочих дня каждого месяца. Результаты рассмотрения становятся известны в течение 30 дней.

С 2021 года в Сургуте реализовано 39 инициативных проектов на сумму более 170 млн рублей. Среди них — 15 проектов благоустройства общественных и дворовых территорий и 8 инициатив по созданию и обновлению детских и спортивных площадок, а также проездов.