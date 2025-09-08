Полуторагодовалый малыш поступил в окружной кардиоцентр Сургута с тяжелым врожденным пороком

Полуторагодовалого мальчика с врожденным пороком сердца спасли в Окружном кардиологическом диспансере Сургута. Диагноз был поставлен еще в младенчестве, но к врачам он попал слишком поздно − почти на грани неоперабельности. При этом у ребенка уже развилась легочная гипертензия, а отверстие в межжелудочковой перегородке достигло 1,5 сантиметра.

Как рассказала в своих соцсетях главный врач кардиоцентра Ирина Урванцева, ребенок поступил в тяжелом состоянии: с одышкой, отеками и отставанием в развитии. Он не мог самостоятельно сидеть и ещё не делал своих первых шагов.

«Врожденный порок сердца, диагностированный у ребенка, не является критическим, если устранить его вовремя − в течение шести месяцев после рождения. В клинику маленький пациент был доставлен практически на грани порога неоперабельности», − отметила она.

Операцию по закрытию дефекта межжелудочковой перегородки синтетической заплатой провел заведующий детским кардиохирургическим отделением Петр Лазарьков. Одновременно хирурги устранили и второй врожденный порок −открытый артериальный проток. Врачи отметили, что на фоне тяжелого состояния пациента операция была крайне рискованной, но жизненно необходимой.

После операции восстановление проходило в реанимации, где ребенку помогал аппарат «Тианокс», насыщающий кровь кислородом за счет синтеза оксида азота.

Сегодня мальчик вместе с мамой готовится к выписке.