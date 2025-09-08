Подрядчик вскоре возобновит работы по ремонту проезда Мунарева в Сургуте

Фото со страницы А. Кучина в VK

В Сургуте продолжается работа по строительству проезда Мунарева. Жители города ранее выражали обеспокоенность отсутствием активных действий на объекте, однако, как сообщил депутат городской думы Алексей Кучин, стройку не забросили.

По его словам, подрядчик в ближайшие недели планирует возобновить работы: будет уложен асфальт, затем займутся благоустройством тротуаров, газонов и парковок. Контракт на выполнение всех работ действует до конца текущего года.

«Тридцать лет мы ждём эту улицу, осталось ещё немного! Надеюсь, всё будет выполнено в срок и с должным качеством. Будем следить», — отметил Алексей Кучин.