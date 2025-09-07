Сургут впервые принял выставку-ярмарку «Товары земли Югорской»

Впервые в Сургуте прошла окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Событие объединило свыше 150 товаропроизводителей со всего региона. Торговые ряды раскинулись на центральной площади города 6 сентября, став частью празднования 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа, рассказали в городской администрации.

«Во время проведения ярмарки в Ханты-Мансийске получил большой запрос от товаропроизводителей и потребителей на проведение мероприятия не только в столице Югры, но и в других муниципалитетах автономного округа. Впервые «Товары земли Югорской» принимает Сургут. Здесь удалось пообщаться практически с каждым предпринимателем. Все говорили о росте проходимости и спроса. Также с товаропроизводителями обсудили вопросы донастройки мер поддержки. Важно понимать, какие конкретно инструменты сегодня наиболее востребованы», – подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук, который посетил торговые ряды, пообщался с предпринимателями и отметил высокий интерес со стороны покупателей.

В Сургут предприниматели привезли все лучшее, что создано и выращено на югорской земле: мясные и рыбные деликатесы, травяные чаи, дикоросы, сладости и изделия ручной работы. Свой товар представляют как крупные предприятия, так и семейные фермы и ремесленники. От города на выставке участвуют 35 производителей.

«У нас действительно в городе сегодня большой праздник – в первый раз мы принимаем выставку-ярмарку «Товары земли Югорской». Сургутским производителям есть что показать. Сургут, основанный более 430 лет назад, славился своими ярмарками и купцами. Здесь столетиями торговали рыбой и пушниной, уникальными дарами Сибири. Рады продолжить эту историческую традицию и вновь принимать в нашем городе гостей из других муниципалитетов Югры и регионов России. Желаю участникам хороших продаж и новых деловых партнеров, гостям выставки – приятных покупок, отличного настроения и удовольствия от посещения этого масштабного регионального события в честь 95-летия Югры», – подчеркнул глава Сургута Максим Слепов.

Праздничную атмосферу поддерживали выступления творческих коллективов.

Ярмарка продолжит работу и сегодня, 7 сентября. Торговые ряды будут открыты до 20:00 на центральной площади Сургута (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской).