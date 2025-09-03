Власти Сургута объяснили, почему из кранов течет грязная вода

Жители Сургута вновь столкнулись с проблемой грязной воды из-под крана. Под публикацией главы города Максима Слепова в соцсетях за последние дни появилось множество сообщений от горожан, недовольных качеством холодного водоснабжения.

«В такой прекрасный день не хочется говорить о плохом, но у нас из кранов бежит вода уже второй день цвета кофе Ленина 70/1», − написала жительница одного из домов.

«На Федорова 69 тоже «чай» бежит из кранов! Когда это безобразие закончится?! Испорчена вся техника и что мы пьем!» − возмущается другой комментатор.

«Лермонтова 6/2 тоже самое, 4 и 6 дом тоже жаловались вчера, мы не одиноки», − добавляет горожанин.

В ответ на волну обращений в мэрии пояснили, что причина − в резком росте водопотребления после возвращения горожан из отпусков. Это повлияло на циркуляцию в системе и спровоцировало ухудшение качества ресурса.

«Администрация города и СГМУП «Горводоканал» незамедлительно приняли все возможные меры по скорейшему восстановлению качества водоснабжения и приведению его в соответствие с нормами СанПиН. В кратчайшие сроки начата гидравлическая промывка сетей, установлены дополнительные проливы. Во взаимодействии с транзитными и управляющими организациями выполняются мероприятия по улучшению качества водоснабжения», − сообщили в мэрии.

Как утверждают в администрации, работы уже дали первые результаты − количество жалоб за последние сутки снизилось втрое. Но если в доме по-прежнему течет мутная вода, жители могут:

– позвонить в диспетчерскую СГМУП «Горводоканал» по номеру +7 (3462) 45-65-44,

– или отправить обращение через сайт предприятия, нажав кнопку «сообщить о проблеме».

Также в администрации подчеркнули, что перерасчет за услуги ненадлежащего качества будет произведён автоматически − при наличии подтверждённого факта нарушения.