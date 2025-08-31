Жители Сургута увидели «водяной смерч» возле автомобильного моста

Накануне жители Сургута заметили возле автомобильного моста редкое для региона природное явление – над водой сформировался вытянутый хвост из облаков, который многие приняли за смерч. Видео опубликовали в группе «К-Информ» во ВКонтакте.

По словам синоптика Александра Колесова, опасности смерч не представляет.

«Над водоемами периодически можно заметить подобные хвосты из облачности, которые мы сразу начинаем интерпретировать как смерч. На самом деле это не смерч, у него немного другие условия: хвост поднимается и нет сильного ветра. Он не приводит к разрушениям», – рассказал эксперт изданию 86.ru.

Синоптик отметил, что такие вихри образуются из конвективных облаков: влага поднимается с поверхности воды, восходящие потоки усиливают ветер, и в итоге формируются небольшие закрученные хвосты. Они могут некоторое время «висеть» в облаках, а затем бесследно рассеиваются.