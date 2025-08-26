В Сургуте врачи восстановили ногу пациенту с тяжелейшей травмой от болгарки

Хирурги Сургутской травматологической больницы смогли сохранить ногу 34-летнему пациенту, который пострадал при строительстве бани. Мужчина получил открытую травму голени с переломом костей, повреждением сосудов, нервов, сухожилий и мышц. Ситуацию осложнил травматический шок: из-за остановки кровоснабжения был риск необратимых изменений в тканях, рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов.

«В экстренном порядке врачи-травматологи-ортопеды Владимир Кельметр и Сергей Глиняный выполнили первую операцию. На микрохирургическом этапе удалось восстановить сосуды и нервы, а кости зафиксировали модульной стержневой системой. Это позволило сохранить жизнеспособность конечности», ‒ написал он в своих соцсетях.

Второй этап хирургического лечения выполнил травматолог-ортопед Артём Мещеряков. Первичный фиксатор заменили на аппарат Илизарова ‒ наиболее надежный метод остеосинтеза. Он позволяет начать раннюю реабилитацию и постепенно нагружать ногу.

Сейчас пациент проходит курс физиотерапии и ЛФК. Его состояние стабильное, без осложнений.