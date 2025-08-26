16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,6842   EUR  94,4622  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Месяц за рулем и уже штрафы: в Сургуте наказали молодых автохулиганов

Сургутские лихачи сняли опасную поездку на видео и попали в полицию

​Месяц за рулем и уже штрафы: в Сургуте наказали молодых автохулиганов
Фото: siapress.ru

В нескольких СМИ Сургута разлетелось видео, как двое молодых парней нарушают ПДД ‒ 25-летний пассажир вылезает из окна и садится прямо в проем автомобиля, а в это время его 23-летний друг за рулем маневрирует в потоке машин. Нарушителей быстро нашли и привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

«В этот же день полицейские вызвали нарушителей для разбора их правонарушений. С молодыми людьми проведена профилактическая беседа о недопустимости повтора подобных действий, которые не только нарушают ПДД, но и создают угрозу для жизни других участников дорожного движения», ‒ указали в сообщении.

Как выяснилось, водитель держит права всего месяц. На него составили два протокола: за нарушение правил перевозки пассажиров и за непристегнутый ремень. Пассажиру, устроившему экстремальное шоу в окне машины, выписали штраф по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:46, просмотров: 247, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте подорожали студии и небольшие «однушки» 697
  2. Тюменские историки ищут людей, живших в Югре в 1960-80-х годах, для масштабного исследования 612
  3. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 609
  4. ​Праздник в трех цветах. Как в Сургуте отметили День государственного флага 565
  5. Сургутские врачи провели операцию на работающем сердце у 70-летнего пациента 562
  6. В Югре будут бесплатно обучать желающих стать фермерами 553
  7. ​Исследования показали: литий может восстановить память при деменции 533
  8. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 526
  9. Эксперт рассказала, на какие дополнительные выплаты к алиментам могут рассчитывать россиянки 515
  10. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 445
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6467
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3188
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2281
  4. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 2151
  5. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 1989
  6. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1982
  7. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1961
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 1890
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1784
  10. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1750
  1. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 7146
  2. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6467
  3. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4755
  4. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4269
  5. ​Единственный в истории Сургута 4223
  6. Оборонные комиссии – в действии 3949
  7. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 3853
  8. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 3844
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 3763
  10. ​В библиотеки Сургутского района поступило свыше шести тысяч новых книг 3728

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика