​Праздник в трех цветах. Как в Сургуте отметили День государственного флага

Сургут масштабно отпраздновал День государственного флага

​Праздник в трех цветах. Как в Сургуте отметили День государственного флага
Фото администрации Сургута

В Сургуте масштабно отпраздновали День государственного флага Российской Федерации. Первым событием стало торжественное мероприятие на центральной площади города, собравшее тысячи жителей и гостей. С праздником земляков поздравил глава Максим Слепов: «22 августа мы вместе со всей страной будем отмечать День государственного флага Российской Федерации. Триколор – символ единства, который сплотил всех нас независимо от национальности, вероисповедания и места жительства. Флаг – зримый образ Родины, а также символ гордости, памяти и традиций.

Сегодня наш триколор – это символ отваги и чести. Именно с ним сейчас наши бойцы в зоне специальной военной операции одерживают победу. Ко Дню государственного флага город Сургут получил большой музыкальный подарок от Правительства Ханты-Мансийского автономного округа: выступление замечательного творческого коллектива «Хор Турецкого». Благодарю окружное правительство, губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука и артистов за этот подарок. С праздником, Сургут! Победа будет за нами!»

Право поднять государственный флаг предоставили участнику «Движения первых» Имомсаджжоду Бобозоде и обладательнице трех знаков отличия ГТО Милене Федоровой. После церемонии состоялся концерт Арт-группы «Хор Турецкого», ставший первым выступлением коллектива в рамках гастрольного тура по Югре. В годовщину 80-летия Победы прозвучали легендарные песни военных лет. Народный артист России Михаил Турецкий отметил: «Проект „Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон“ существует уже 10 лет, с ним мы объездили практически весь мир. Мы приехали в Югру с тремя концертами, сегодня выступили в Сургуте. Югра делает нашу страну уверенной, сильной и богатой. Для нас большая честь быть здесь и делиться своим творчеством». Концерт собрал около 20 тысяч зрителей.

22 августа Сургут присоединился к всероссийской акции «Цвета Родины»: на площади перед СурГУ молодежные организации развернули триколор длиной 10 метров, а юные артисты представили хореографическую композицию «Классический Вальс».

Вечером этого же дня прошел музыкальный фестиваль «Улица» в сквере журналиста. На амфитеатральной площадке выступили местные исполнители и творческие коллективы. Самыми юными артистами стали братья Давид и Даниил из группы «Держи», исполнившие песни группы «Кино» и «Любэ». Зрители тепло встретили выступления Сержа Давтяна, Анастасии Евсеевой, Татьяны Ишмухаметовой, Виктории Егоровой, Вероники Дорайской, Дмитрия Горбачева, Льва Кожи и Елены Фрейман. Завершением вечера стало совместное развертывание большого триколора.

Особое внимание уделили исторической реконструкции «Шаг в бессмертие», посвященной подвигу Героя Советского Союза Алексея Унжакова. Масштабное действие с участием более 100 реконструкторов и волонтеров, исторической техники, пиротехнических эффектов и даже реплики немецкого танка позволило зрителям увидеть эпизоды Великой Отечественной войны.

Это впечатляющее мероприятие организовали АНО ДО «Центр технического и гуманитарного развития» и клуб «Арсенал» с привлечением других военно-патриотических объединений и исторических сообществ на средства гранта главы города и депутатов Думы ХМАО-Югры.

По итогам реконструкции Максим Слепов отметил: «Сургутяне стали свидетелями подвига, совершенного более 80 лет назад нашим земляком. Такие большие патриотические проекты помогают сохранять историческую память и воспитывать у молодежи уважение к подвигу предков, что особенно значимо в год 80-летия Великой Победы. Благодарю некоммерческие организации за ценные для жителей города идеи и их воплощение в жизнь».

При поддержке Администрации Сургута


Сегодня в 14:32
