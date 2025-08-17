Краснокнижный улов обернулся штрафом и судимостью для двух жителей Сургута

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,0224   EUR  93,7094  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    14 августа в 15:44
    1236 2
  • Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог

    Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог

    Сегодня в 15:30
    181 0
  • Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы

    Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы

    Сегодня в 14:10
    219 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • Как защитить данные на «Госуслугах» – рекомендации от МВД России

    Как защитить данные на «Госуслугах» – рекомендации от МВД России

    Сегодня в 12:40
    241 0
  • Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня

    Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня

    Сегодня в 11:50
    315 0 
  • В Нижневартовске завершили капремонт театра юного зрителя

    В Нижневартовске завершили капремонт театра юного зрителя

    Сегодня в 10:50
    267 0
  • Дачники Сургута незаконно потребили электроэнергии на 20 миллионов рублей

    Дачники Сургута незаконно потребили электроэнергии на 20 миллионов рублей

    Сегодня в 10:05
    283 0
  • ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком

    ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком

    16 августа в 15:51
    714 0
  • ​Во время сбора шишек югорчанам посоветовали остерегаться влюбленных лосей

    ​Во время сбора шишек югорчанам посоветовали остерегаться влюбленных лосей

    16 августа в 14:59
    529 0
  • ​Цены ползут вверх: в Югре подорожали продукты, алкоголь и услуги

    ​Цены ползут вверх: в Югре подорожали продукты, алкоголь и услуги

    16 августа в 13:39
    606 0
  • Югорчане смогут получить «арктический гектар» с 1 сентября

    Югорчане смогут получить «арктический гектар» с 1 сентября

    16 августа в 12:28
    536 0
  • ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды

    ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды

    16 августа в 11:31
    715 0
  • ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье

    ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье

    16 августа в 10:04
    708 0
Больше новостей
Больше опросов

Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы

Краснокнижный улов обернулся штрафом и судимостью для двух жителей Сургута

Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы
Фото: freepik

В Сургуте двое местных жителей осуждены за незаконный вылов занесенного в Красную книгу осетра. Несмотря на то, что рыба была всего одна, общий ущерб природе составил 481 тысячу рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Судом установлено, что 07 октября 2023 года мужчины на протоке реки Обь вблизи населенного пункта Банный Сургутского района, передвигаясь на моторной лодке, с помощью запретного орудия лова (сети), в нарушение закона и правил рыболовства выловили 2 особи рыбы лещ, причинив водным биологическим ресурсам ущерб на сумму 1 тыс. рублей, а также незаконно добыли 1 особь Западно-Сибирского Обского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, причинив ущерб на сумму свыше 480 тыс. рублей», – передают в источнике.

Суд назначил одному из сургутян шесть лет лишения свободы условно, второму – пять. Оба возместили причиненный ущерб. Моторную лодку, с которой они выходили на рыбалку, конфисковали в доход государства. Рыболовные сети были уничтожены.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 14:10, просмотров: 220, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

