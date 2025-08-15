Более 90 млн рублей направили на обновление школ и садов Сургутского района

В образовательные учреждения Сургутского района продолжают поступать новое оборудование и учебно-методическая литература. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

В этом году более чем в 17 школах модернизируют кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». На обновление направили свыше 20 млн рублей из окружного бюджета, поставка оборудования выполнена на 85%. В школы уже доставлены швейные машинки, ученические верстаки, вытяжки, макеты пистолета Макарова, индивидуальные противохимические пакеты и другое оснащение для практических занятий.

«Также ведется закупка оборудования для кружков технических и естественнонаучных направлений дополнительного образования. Это инвентарь для проведения практикумов по биотехнологии и генетике, приборы для лабораторий, комплекты для проведения турниров юных киберфизиков, агрофермы. Общая сумма закупок по направлению составит почти 29 млн рублей», ‒ написал глава района в своих соцсетях.

Игровые и учебные зоны обновляют и в детских садах. Там появятся интерактивные песочницы и полы, конструкторы, спортивный инвентарь и развивающие игры на сумму более семи млн рублей.

Кроме того, заключены контракты с издательствами на поставку учебной литературы для школ района. Их общая стоимость превысила 34 млн рублей.